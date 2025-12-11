Rincari natalizi | cacao in caduta libera ma prezzi del cioccolato sempre più alti Ecco i motivi
Nonostante il calo dei prezzi del cacao quest'anno, i costi del cioccolato continuano a lievitare in vista delle festività natalizie. Un fenomeno che desta curiosità e riflessioni sulle dinamiche di mercato e sulla filiera produttiva del cioccolato, evidenziando come i rincari possano dipendere da fattori diversi rispetto alle materie prime.
AGI - Dopo due anni di impennata, quest'anno i prezzi del cacao sono crollati, senza però incidere sui prezzi del cioccolato a pochi giorni dalle festività natalizie. Ecco perché. L'Africa occidentale è il cuore della produzione . Costa d'Avorio e Ghana sono i principali fornitori di cabosse di cacao, il frutto dell'albero del cacao, da cui vengono estratte le fave di cacao utilizzate per il cioccolato. Questi due paesi dell'Africa occidentale rappresentano oltre la metà della produzione mondiale, mentre il resto è distribuito principalmente tra Nigeria, Camerun, Ecuador, Indonesia e Brasile. Questa concentrazione della produzione mondiale in poche aree geografiche rende il mercato altamente vulnerabile ai capricci del clima dell'Africa occidentale e alle malattie dell'albero del cacao. 🔗 Leggi su Agi.it
