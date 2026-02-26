Prezzemolo a Sanremo per presentare il brano della nuova stagione di Gardaland

In attesa dell'apertura ufficiale prevista per la prossima primavera, Gardaland ha scelto la vetrina di Sanremo per presentare “Stagioni ed Emozioni”, il brano che farà da colonna sonora alla nuova stagione. La mascotte Prezzemolo ha coinvolto i passanti nelle strade adiacenti al Teatro Ariston, offrendo un’anteprima della canzone attraverso un'esperienza d'ascolto individuale che ha generato momenti di partecipazione e interesse tra il pubblico. Il brano, caratterizzato da uno stile pop italiano, è stato scritto e composto da Raniero Gaspari, già autore di diverse produzioni musicali del parco, e vede l'interpretazione di Doc, artista originario di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

