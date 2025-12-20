Manovra gli emendamenti del governo su imprese e pensioni | No anticipi con fondi di previdenza complementare
La manovra è approdata in commissione Bilancio al Senato, che ha iniziato i lavori alle 10 di stamattina trovandosi davanti un nuovo emendamento che comprende anche tutte quelle misure per le imprese che inizialmente avrebbero dovuto confluire in un decreto separato. All’interno del provvedimento vengono dunque incluse tutte le risorse per i crediti d’imposta Transizione 5.0 e per le Zes, le misure sul Tfr compresa l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neo assunti, il contributo da 1,3 miliardi a carico della assicurazioni e le risorse per il Piano casa. Ma anche il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al ponte sullo stretto di Messina. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Manovra di bilancio, tra gli emendamenti del Governo fondi per Napoli: i dettagli
Leggi anche: Pensioni, un fondo per i nuovi nati in Manovra: la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare
Manovra, primi voti in Commissione. Orsini: «È sulla via giusta per un piano industriale del Paese; Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Sorpresa: ci sono 3,5 miliardi per la Manovra. E c'entra il Ponte sullo Stretto; Manovra, le modifiche del governo sull'età pensionabile.
Manovra, cambia tutto? Nuovo maxi emendamento del governo: Tfr, Zes e... Grandi novità in arrivo - È arrivato in Commissione Bilancio del Senato il nuovo maxi emendamento del governo alla manovra annunciato ieri sera. affaritaliani.it
Manovra, via libera in commissione a nuovo emendamento del governo: cosa cambia - Nella nuova formulazione dell’emendamento del governo alla manovra cambia la ritenuta d'acconto per le imprese. adnkronos.com
Manovra 2026, arriva il maxi emendamento del governo. Aiuti alle imprese e Tfr: ecco tutte le novità - È arrivato alla commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra con le misure per le imprese ... msn.com
La commissione Bilancio del Senato è tornata a riunirsi questa mattina per riprendere i lavori sugli emendamenti alla manovra. L’obiettivo è quello di chiudere in giornata, il testo è atteso in Aula a Palazzo Madama lunedì. Intanto sono stati depositati diversi e - facebook.com facebook
Manovra: Non arrivano modifiche sulle pensioni, la Lega non voterà l'emendamento del governo. Le opposizioni: 'E' Kramer contro Kramer, maggioranza in tilt'. IV: 'Qui qualcuno perde la faccia'. M5s: 'Pronti a votare 5.700 emendamenti'. Seduta... #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.