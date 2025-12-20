Manovra gli emendamenti del governo su imprese e pensioni | No anticipi con fondi di previdenza complementare

La manovra è approdata in commissione Bilancio al Senato, che ha iniziato i lavori alle 10 di stamattina trovandosi davanti un nuovo emendamento che comprende anche tutte quelle misure per le imprese che inizialmente avrebbero dovuto confluire in un decreto separato. All’interno del provvedimento vengono dunque incluse tutte le risorse per i crediti d’imposta Transizione 5.0 e per le Zes, le misure sul Tfr compresa l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neo assunti, il contributo da 1,3 miliardi a carico della assicurazioni e le risorse per il Piano casa. Ma anche il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al ponte sullo stretto di Messina. 🔗 Leggi su Open.online

