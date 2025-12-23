Tfr per i nuovi assunti in manovra cancellata norma su adesione automatica alla previdenza complementare

La manovra finanziaria ha eliminato le norme relative al Tfr per i nuovi assunti, tra cui l'estensione dell'obbligo di versamento al Fondo e l'adesione automatica alla previdenza complementare. Queste modifiche interessano le imprese con più di 50 dipendenti e modificano le disposizioni precedenti, ridisegnando il quadro delle opportunità di risparmio previdenziale per i lavoratori appena assunti.

