Premio Mattador 2025 2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30

È aperto il bando per il 17° Premio Mattador 2025/2026, un riconoscimento internazionale dedicato a sceneggiatori under 30. Rivolto a giovani autori italiani e stranieri tra i 16 e i 30 anni, il premio rappresenta un’occasione importante per emergere nel mondo della scrittura cinematografica e audiovisiva.

È aperto il 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, dedicato a Matteo Caenazzo e rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni. Ideato dall'Associazione Culturale MATTADOR, il concorso è ormai uno dei principali trampolini di lancio per chi vuole fare della scrittura cinematografica il proprio mestiere. Premio MATTADOR Le sezioni e i premi in palio Migliore sceneggiatura lungometraggio: 5.000 euro. Miglior soggetto: 1.500 euro + borsa di formazione con tutor professionista (premio finale 1.500 euro al migliore sviluppo). MATTADOR Series – miglior progetto serie TV: 1.

Si gira a Trieste 'No Mas', cortometraggio dei vincitori del premio Mattador - In una villa storica di Trieste si gira il cortometraggio “No Mas” scritto Epicuro Carmine Perrucci e Gian Marco Russo, i vincitori della sezione Corto86 del Mattador, il premio internazionale per la ... Secondo rainews.it

I regolamenti per la 17ª edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador sono online! Sezioni 2026: Premio MATTADOR Migliore sceneggiatura per lungometraggio