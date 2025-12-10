Premio Mattador 2025 2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30

Universalmovies.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperto il bando per il 17° Premio Mattador 2025/2026, un riconoscimento internazionale dedicato a sceneggiatori under 30. Rivolto a giovani autori italiani e stranieri tra i 16 e i 30 anni, il premio rappresenta un’occasione importante per emergere nel mondo della scrittura cinematografica e audiovisiva.

È aperto il 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, dedicato a Matteo Caenazzo e rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni. Ideato dall’Associazione Culturale MATTADOR, il concorso è ormai uno dei principali trampolini di lancio per chi vuole fare della scrittura cinematografica il proprio mestiere. Premio MATTADOR Le sezioni e i premi in palio Migliore sceneggiatura lungometraggio: 5.000 euro. Miglior soggetto: 1.500 euro + borsa di formazione con tutor professionista (premio finale 1.500 euro al migliore sviluppo). MATTADOR Series – miglior progetto serie TV: 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

premio mattador 2025 2026 aperto il bando per sceneggiatori under 30

© Universalmovies.it - Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30

Si gira a Trieste 'No Mas', cortometraggio dei vincitori del premio Mattador - In una villa storica di Trieste si gira il cortometraggio “No Mas” scritto Epicuro Carmine Perrucci e Gian Marco Russo, i vincitori della sezione Corto86 del Mattador, il premio internazionale per la ... Secondo rainews.it