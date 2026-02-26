Questa sera ci si rivolge a una preghiera che invita a affidare ogni pensiero e preoccupazione a una forza superiore. È un momento di riflessione per trovare calma e conforto, lasciando che le emozioni si calmino e si aprano alla speranza. La richiesta è di vivere con maggiore consapevolezza e fiducia, cercando nel silenzio una risposta alle proprie esigenze interiori.

Affida ogni affanno a Dio con questa preghiera della sera. Ritrova la pace del cuore e lasciati abbracciare dal Suo amore infinito. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Il comandamento del Signore è limpido, e illumina lo sguardo. Tu sei venuto per darci la vita e per darci la vita in abbondanza. Io voglio vivere sempre di più la Tua vita, vedere sempre di più con i Tuoi occhi, unire il ritmo del mio cuore al Tuo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 26 Febbraio 2026: “Aiutami a vivere come Te”

Leggi anche: Preghiera della sera 26 Gennaio 2026: “Aiutami a trovarti negli altri”

Preghiera della sera, 19 Febbraio 2026: “Aiutami a lasciare tutto”Preghiera della sera: “aiutami a lasciare tutto”: affida i tuoi affanni a Dio e ritrova la pace del cuore.

WHAT a MESS!! The SHAME Patio Tour February 2026 #ninjaorchids

Temi più discussi: Il calendario delle preghiere e degli orari di rottura del digiuno per il Ramadan 2026 in Francia; Ramadan, gli studenti musulmani: vorremmo una pausa e un luogo tranquillo in cui pregare a scuola; Ermal Meta, testo e significato canzone Sanremo Stella Stellina; Trapianto fallito, una preghiera a Nola per Domenico: presente la famiglia.

Preghiera della sera, 22 Febbraio 2026: Allontana i miei turbamentiAffida la tua notte alla Santissima Trinità con la preghiera della sera. Chiedi al Padre la grazia di sentire la Sua presenza costante. lalucedimaria.it

Preghiera della sera, 12 Febbraio 2026: Fammi sentire che non sono soloAffida i tuoi affanni a Dio. Una preghiera della sera per vincere la solitudine e ritrovare subito la pace del cuore nella Sua misericordia. lalucedimaria.it

Santa Rita da Cascia agostiniana. . Buona sera, insieme a tutte le vostre intenzioni di preghiera affidiamo alla cara Santa Rita il Santo Padre Leone XIV, perché nel suo ministero petrino sia sostenuto dall’affetto e dalla preghiera di tutti noi e di quanti guardan facebook

Grazie alla Comunità @santegidionews per la preghiera di questa sera, #24febbraio, per la #pace in Ucraina a quattro anni dall’inizio della #guerra, presieduta dal Card. Matteo Zuppi. Un forte segno di speranza, unità e vicinanza al popolo ucraino x.com