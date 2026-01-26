Preghiera della sera 26 Gennaio 2026 | Aiutami a trovarti negli altri

Preghiera della sera 26 gennaio 2026: “Aiutami a trovarti negli altri”. Concludiamo questo lunedì affidando al Cuore di Gesù le nostre fatiche e i nostri errori. La preghiera della sera ci aiuta a trovare serenità e pace nel cuore, ricordandoci l’importanza di scoprire la presenza di Dio negli altri e nelle piccole cose di ogni giorno. Un momento di riflessione per affrontare la notte con fiducia e tranquillità.

Concludiamo questo lunedì affidando al Cuore di Gesù ogni fatica e ogni errore. Con la preghiera della sera, ritroviamo quella serenità profonda che ci permette di riposare con la pace nel cuore. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode.

