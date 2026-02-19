Il bisogno di pace spinge molte persone a rivolgersi a Dio prima di dormire, come dimostra la preghiera della sera del 19 febbraio 2026, intitolata “Aiutami a lasciare tutto”. Questa richiesta nasce dalla volontà di liberarsi dalle preoccupazioni quotidiane e trovare serenità interiore. La preghiera invita a affidare i propri problemi a Dio, sperando di ottenere sollievo e tranquillità. Ogni sera, questa semplice richiesta aiuta a lasciar andare lo stress accumulato nel giorno appena passato.

Preghiera della sera: “aiutami a lasciare tutto”: affida i tuoi affanni a Dio e ritrova la pace del cuore. Lasciati abbracciare da un amore che non delude mai. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Fa’ provare ad ogni uomo quella fame che spingeva le folle a seguirti, abbandonando le proprie occupazioni, le case e i mezzi di sostentamento. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 19 Febbraio 2026: “Aiutami a lasciare tutto”

Preghiera della sera 18 Gennaio 2026: “Aiutami a riconoscerti”Nella preghiera della sera dell’18 gennaio 2026, rivolgiamo il nostro cuore alla Santissima Trinità con la richiesta di aiuto nel riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita.

Preghiera della sera 12 Gennaio 2026: “Aiutami a cercarti Signore”Ecco la preghiera della sera del 12 gennaio 2026: “Aiutami a cercarti, Signore”.

IL VOLTO SANTO E LE CHIERICHETTE CON I TENNIS ALLA MESSA DI PREVOST

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.