Preghiera del mattino 14 Febbraio 2026 | Aiutami a comprendere la Tua Parola

Il 14 febbraio 2026, una preghiera del mattino si svolge alla Beata Vergine Maria, che viene invocata per trovare chiarezza e forza. La gente si raccoglie davanti alle chiese e accende candele, cercando conforto e ispirazione per affrontare la giornata. Molti recitano le proprie intenzioni, sperando che la fede possa aiutare a superare le sfide quotidiane.

Inizia il Sabato con la preghiera del mattino alla Beata Vergine Maria. Affidale ogni speranza, offri il cuore al Signore e lasciati guidare dal Suo sguardo. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. O Dio, ricco di misericordia, che nella missione apostolica dei santi fratelli Cirillo e Metodio hai donato ai popoli slavi la luce del Vangelo, per la loro comune intercessione fa' che tutti gli uomini accolgano la Tua parola e formino il tuo popolo santo concorde nel testimoniare la vera fede. Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026: "Aiutami a fare la Tua volontà" Questa mattina, nella giornata di festa, i fedeli si sono riuniti per pregare insieme. «Per questa tua parola, va': il demonio è uscito da tua figlia» (Mc 7,24-30) Signore, aumenta la nostra fede. Rendici capaci di vincere ogni tentazione che indebolisce la nostra vita. La tua presenza è la nostra salvezza "Per questa tua parola, va': il demonio è uscito da tua figlia." Mc 7,24-30 Signore, liberaci da ogni male, rendici vigilanti e custodiscici dagli attacchi del maligno. Aumenta la nostra fede, noi confidiamo in te.