La porta si apre ma l’ascensore non c’è Clelia muore dopo un volo spaventoso | la scoperta dopo il dramma

Questa mattina, i soccorritori hanno trovato il corpo di Clelia Ditano dopo un volo di oltre dieci metri nel vano di un ascensore a Fasano. La ragazza aveva aperto la porta, ma l’ascensore non c’era, e lei è caduta nel vuoto. Le indagini hanno chiarito le cause della tragedia, che ha sconvolto l’intero quartiere.

Si sono concluse le indagini sulla morte di Clelia Ditano, la 25enne precipitata per oltre dieci metri nel vano ascensore della palazzina in cui abitava con i genitori, in via Piave a Fasano. La tragedia risale al 1° luglio 2024. La Procura di Brindisi ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone, destinatarie degli avvisi di fine indagine notificati oggi. Si tratta dell' amministratore del condominio, del legale rappresentante, del responsabile tecnico e di un dipendente della ditta incaricata della manutenzione dell'impianto. Tutti dovranno rispondere dell'accusa di omicidio colposo in concorso.

