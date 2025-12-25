Bologna, 25 dicembre 2025 – Il centro commerciale Vialarga si riempie ancora una volta per un Natale all’insegna della solidarietà e dell’unione. A partire dalle 12, infatti, la galleria della struttura ha aperto le sue porte, trasformandosi in una grande sala allestita per il pranzo di ‘Insieme è Natale’, storico – e ormai tradizionale – evento di solidarietà promossa dal Comune di Bologna e Spazio Conad. Un’iniziativa che, con l’appuntamento odierno, arriva alla trentunesima edizione e che lotta contro la solitudine in un giorno di festa. Cappelli natalizi, grembiuli e sorrisi hanno riempito i corridoi del centro commerciale, facendo scatenare l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale al Centro Vialarga, ecco il pranzo della solidarietà

Leggi anche: Natale al Centro Vialarga: "Pranzo gratis per chi è solo"

Leggi anche: Il gusto della solidarietà. Pranzo conviviale per 150 persone: "Natale per tutti"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Natale al Centro Vialarga: Pranzo gratis per chi è solo; Il pranzo di Natale contro la solitudine; “Insieme è Natale”, torna il pranzo solidale; Da Sant’Egidio alle Cucine Popolari, i pranzi di Natale per 1500 persone fragili e sole.

Natale al Centro Vialarga: "Pranzo gratis per chi è solo" - Lo storico evento di Comune e Spazio Conad è arrivato alla 31ma edizione "Il 25 dicembre alle 12 sarà allestita una tavolata per ospitare 350 persone". msn.com