Muore in ospedale per cause da chiarire | primario preso a pugni dai parenti furiosi

Un medico del reparto di chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è stato colpito da alcuni parenti di un paziente deceduto. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e le cause dell’aggressione sono ancora da chiarire. L’ospedale ha avviato le verifiche del caso e le autorità sono intervenute sul posto.

Il primario del reparto di chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è stato aggredito nel primo pomeriggio di oggi da alcuni familiari di un paziente deceduto per cause ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, i parenti dell’uomo hanno fatto irruzione all’interno del reparto e hanno colpito con alcuni pugni il primario. L’episodio si sarebbe verificato intorno all’ora di pranzo, generando momenti di tensione all’interno della struttura sanitaria. Il medico ha successivamente ricevuto le prime cure presso il pronto soccorso e ha provveduto a farsi refertare. Contestualmente, è scattata d’ufficio la denuncia per quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

