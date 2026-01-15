Blackrock chiude il 2025 a oltre 24 miliardi di ricavi

Nel 2025, Blackrock ha registrato ricavi superiori a 24 miliardi di dollari, consolidando la propria posizione nel settore dell’asset management. L’utile netto rettificato ha raggiunto i 7,736 miliardi di dollari, segnando un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Questi risultati riflettono la solidità e la crescita continua dell’azienda nel panorama finanziario globale.

. Il grande asset manager statunitense porta l’utile netto rettificato a 7,736 miliardi di dollari in aumento del 17% rispetto all’anno precedente. I ricavi ammontano a 24,216 miliardi, in aumento del 19%. Nel quarto trimestre 2025 l’utile netto rettificato è aumentato del 16% a 2,176 miliardi di dollari, con un utile per azione di 13,16 dollari. Il gruppo ha riportato 14mila miliardi di dollari in gestione “a seguito di un afflusso netto record di 698 miliardi di dollari nell’intero anno, di cui 342 miliardi nel quarto trimestre “. “ Blackrock entra nel 2026 con uno slancio in accelerazione su tutta la nostra piattaforma, dopo aver registrato l’anno e il trimestre più forti della nostra storia in termini di afflussi netti – osserva il presidente e amministratore delegato di Blackrock Larry Fink – nel 2025 i clienti ci hanno affidato 698 miliardi di dollari di nuovi asset, alimentando una crescita organica delle commissioni base del 9%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Blackrock chiude il 2025 a oltre 24 miliardi di ricavi Leggi anche: Renault chiude il trimestre con ricavi a €39,1 miliardi (+3,7%) e vendite in aumento del 9,8%: confermata la guidance 2025 Leggi anche: Renault chiude il trimestre con ricavi a €39,1 miliardi (+3,7%) e vendite in aumento del 9,8%: confermata la guidance 2025 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Oltre 20 mila operazioni di private equity nel mondo nel 2025 per oltre 2200 mld $ di EV. Lo calcola PitchBook. Ecco i deal più grandi dell'anno; Trump valuta un top manager di Blackrock per sostituire Powell; Il CEO di Ripple conferma i grandi successi del 2025 mentre l’adozione di XRP accelera verso il 2026. #Ftsemib chiude la settimana in leggero rialzo +0.1% Scatta la difesa con #Leonardo e #Fincantieri Bene le #utilities #Nexi giù banche così così facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.