La Bcc Romagnolo al terzo successo di fila

La squadra femminile del Volley Club, sponsorizzata dalla Bcc Romagnolo, ha ottenuto il suo terzo successo di fila sabato pomeriggio contro la Volley Academy Manu Benelli, che si trova a lottare per non retrocedere. La partita, combattuta e lunga, si è conclusa con un punteggio di 1-3, dopo quattro set molto combattuti. Le ragazze di coach Mazzotti hanno finalmente rotto il tabù delle trasferte, vincendo lontano da casa per la prima volta in questa stagione.

La squadra femminile del Volley Club impegnata nel torneo di serie D e firmata Bcc Romagnolo conquista una vittoria pesante, la terza consecutiva, ottenuta sabato pomeriggio sul campo della penultima della classe, la Volley Academy Manu Benelli: il punteggio finale 1-3 (26-28, 25-20, 23-25, 22-25) denota una gara lunga e combattuta, che permette finalmente a Cesena di sfatare il tabù trasferta, finora poco favorevole alle ragazze di coach Mazzotti. L'unica nota dolente della giornata è l' infortunio alla caviglia di Siroli. Nel primo set, le due formazioni se la giocano alla pari, procedendo punto a punto senza strappi significativi; sul 24-25 la Bcc Romagnolo deve fare i conti con l'uscita forzata di Siroli, ma trova risorse preziose grazie all'ottimo ingresso di Bellomo; le ravennati annullano due set point, poi Cesena ruggisce e chiude 26-28.