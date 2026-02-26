Portaerei USA in crisi | 42 interventi per i bagni missione a rischio

Una portaerei americana sta affrontando numerosi problemi tecnici ai sistemi di bordo, con ben 42 interventi necessari per risolvere questioni legate ai bagni. La nave, in rotta verso l’Iran, ha dovuto fermarsi improvvisamente al largo di Creta, mettendo a rischio parte della missione. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, che monitorano attentamente l’evolversi della vicenda.

La USS Gerald R. Ford, la potente portaerei americana attualmente diretta verso l'Iran, ha dovuto fare una sosta imprevista al largo di Creta a causa di gravi problemi ai sistemi fognari. La nave, con i suoi oltre 4.500 militari a bordo, sta affrontando malfunzionamenti che hanno reso la vita a bordo sempre più difficile per l'equipaggio, già provato da oltre otto mesi consecutivi in mare. La sosta in Grecia rappresenta un'opportunità per affrontare i problemi immediati, ma solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla progettazione delle navi da guerra moderne. Il sistema di drenaggio della Ford, progettato per utilizzare meno acqua, si è rivelato inadatto al carico operativo della portaerei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

