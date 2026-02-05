Usa minaccia di sanzioni e Iran in crisi | colloqui a rischio dopo le elezioni

Dopo le elezioni, i colloqui tra Stati Uniti e Iran rischiano di saltare. A Istanbul, le due parti avevano dato un primo via libera, ma ora la discussione si complica. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni, mentre l’Iran si trova in crisi e non sembra più convinto di proseguire il dialogo. La data prevista per venerdì 5 febbraio appare sempre più incerta.

**Incontro tra Usa e Iran a Istanbul: il via libera per i colloqui è stato messo in discussione** A causa di un accordo iniziale e di una successiva richiesta di modifica, i colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti per venerdì 5 febbraio a Istanbul, stanno andando in crisi. Le due nazioni avevano stabilito congiuntamente un incontro in ambito diplomatico, con il coinvolgimento di paesi della regione come osservatori. Ma l’Iran, per motivi strategici, aveva proposto un cambio sede, passando dall’ambiente turco a quello omanese, insieme a un formato diverso, con un impegno unicamente dedicato alla questione nucleare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

