Le concessionarie di Firenze svolgono un ruolo importante nel settore automobilistico italiano, contribuendo a un mercato che nel 2024 ha raggiunto un fatturato di circa 47 miliardi di euro. Questo settore rappresenta circa il 6% del PIL nazionale, coinvolgendo produzione, distribuzione e vendita. Analizzare le dinamiche di gestione e i margini di profitto delle concessionarie permette di comprendere meglio il loro impatto economico e le opportunità di crescita nel contesto italiano.

Il 6 per cento del prodotto interno lordo italiano includendo produzione, distribuzione e vendita. Contando solo le vendite, il giro d'affari nel Belpaese ha raggiunto il picco storico di 47 miliardi di euro nel 2024 - dettati anche dall'aumento dei prezzi - con circa 1 milione e mezzo di nuove.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Punti Atp e un montepremi da sogno: ecco quanto guadagna chi vince le Finals

Leggi anche: I colossi delle auto: chi comanda a Monza tra le concessionarie (fatturati alla mano)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Fatturati da sogno e dinastie. Chi gestisce le concessionarie di Firenze e quanto ci guadagna; Arte, nel 2025 il cambio di passo grazie al mix tra dipinti, gioielli e oggetti da collezione: fiducia sul 2026; Michele Molteni, il re del fai-da-te: Ho iniziato per gioco, ora sul web fatturo milioni; Gli Stati Uniti rappresentano quasi la metà del mercato farmaceutico globale.

"Anche la politica è stato prima un ostacolo, poi un nemico. Qualcosa si è rotto quando non gli hanno fatto costruire lo stadio. Senza le risorse che portano certe infrastrutture è difficile alzare i fatturati in una piazza come Firenze, il sogno di Rocco è finito lì: non - facebook.com facebook