Controllo di vicinato il sindaco Ferrara | Il Comune ha fatto tutto quanto era necessario ora attendiamo il via libera del Ministero

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha rassicurato sulla progressione del progetto di controllo di vicinato, sottolineando che il Comune ha completato tutte le procedure necessarie. Dopo le tensioni emerse durante la seconda assemblea pubblica, Ferrara ha precisato che ora si attende il via libera del Ministero, segnando un passo importante verso la realizzazione dell’iniziativa per rafforzare la sicurezza nel quartiere.

© Chietitoday.it - Controllo di vicinato, il sindaco Ferrara: "Il Comune ha fatto tutto quanto era necessario, ora attendiamo il via libera del Ministero" Dopo le proteste emerse nel corso della seconda assemblea pubblica organizzata alla biblioteca della parrocchia del Tricalle, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara interviene per chiarire i passaggi istituzionali legati al protocollo d'intesa per il progetto di controllo di vicinato."Il Comune ha.

