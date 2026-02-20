Pontelungo riapre dopo 4 anni e mezzo | traffico di nuovo a doppio senso

Il Pontelungo riapre dopo più di quattro anni di chiusura, ripristinando il traffico in entrambe le direzioni. Durante i lavori, sono stati rifatti i mattoni e sistemate le barriere di sicurezza, causando lunghe code e disagi ai pendolari. Ora, automobilisti e ciclisti possono attraversare il ponte senza più limitazioni. La riapertura segna un passo importante per la viabilità locale, che ora torna a fluire normalmente. La prima giornata di traffico a doppio senso ha già registrato un aumento di veicoli in transito.

Dal 21 febbraio il ponte si prepara anche al passaggio del tram. Viabilità ancora modificata per una settimana Dopo quattro anni e mezzo di lavori, restringimenti e traffico congestionato, il Pontelungo torna percorribile in entrambi i sensi di marcia. Sabato 21 febbraio, al termine della cerimonia ufficiale, il ponte che attraversa il Reno e collega Santa Viola a Borgo Panigale sarà riaperto completamente, pronto anche per il passaggio della linea rossa del tram. Ma alla vigilia del taglio del nastro esplode la polemica politica. Il 30 agosto 2021 l'infrastruttura è stata ridotta una sola corsia per il consolidamento delle arcate.