Riapre il Pontelungo a Bologna | dopo 4 anni e mezzo torna il doppio senso di marcia

Il Pontelungo di Bologna riapre al traffico dopo quattro anni e mezzo di lavori. La strada, chiusa nel 2021 per rafforzare le arcate, torna a doppio senso di marcia. La riapertura avviene in un momento di aumento del traffico cittadino, con molte auto che ora potranno attraversare nuovamente il ponte senza deviazioni. La comunità locale aspetta questa riapertura da tempo, sperando in un miglioramento della viabilità nel quartiere. La strada riaperta sarà subito sottoposta a controlli.

Bologna, 20 febbraio 2026 – Era il 30 agosto 2021: il Pontelungo venne ridotto a una sola corsia di marcia a causa dei lavori per il consolidamento delle arcate. A gennaio 2022, poi, iniziò la seconda fase di riqualificazione vera e propria dell’impalcato del ponte che, già sulla carta, avrebbero dovuto protrarsi per 3 anni. Da metà dicembre 2025, poi, la corsia in direzione centro si è spostata a sud per consentire lavorazioni sul lato nord. Insomma, dall’estate del 2021 il traffico dell’infrastruttura che attraversa il fiume Reno e divide Santa Viola da Borgo Panigale è rimasto mozzato. Fino ad ora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

