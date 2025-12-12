Ispezione al ponte sul canale Diversivo senso unico alternato a Cavezzo

A partire da venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale 5 a Cavezzo, sarà istituito un senso unico alternato con controllo a vista nel tratto del ponte sul canale Diversivo, per consentire un'ispezione. La misura interesserà il traffico in corrispondenza di questa infrastruttura, garantendo la sicurezza durante le operazioni di verifica.

A Cavezzo, a partire da venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale 5 (via Volturno), nel tratto in corrispondenza del ponte sul canale Diversivo, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato e controllata a vista.Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

