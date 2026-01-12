Emergenza PS al San Pio Rubano alla Morgante | Criticità non più rinviabile servono interventi immediati

Il deputato evidenzia le criticità del Pronto Soccorso al San Pio e alla Morgante di Rubano, sottolineando l’urgenza di interventi immediati. Nel comunicato, viene proposta una riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza attraverso un Piano Straordinario, volto a migliorare la gestione e ridurre i tempi di afflusso. La problematica, ormai non più rinviabile, richiede risposte tempestive per garantire servizi adeguati ai cittadini.

Comunicato Stampa Il deputato segnala la situazione critica del nosocomio sannita e trasmette una proposta di Piano Straordinario per riorganizzare il sistema di emergenza-urgenza e decongestionare il Pronto Soccorso Nei giorni scorsi è stata indirizzata alla Dott.ssa Maria Morgante, Direttrice . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

