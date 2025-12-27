Tragica caduta nel lago ghiacciato | Laura Vietri muore a 32 anni l’autopsia conferma l’incidente

La verità dall’autopsia: morte per annegamento, esclusa ogni ipotesi di violenza. È morta per annegamento Laura Vietri, la 32enne originaria de L’Aquila trovata senza vita nei giorni scorsi in un laghetto ghiacciato in località Pilaz, a Champoluc, in Valle d’Aosta. L’esito dell’autopsia, eseguita nelle scorse ore, ha confermato ciò che già le prime indagini lasciavano intuire: nessuna aggressione, nessun segno di violenza, ma una tragica fatalità. Sul corpo della giovane sono state riscontrate solo piccole escoriazioni compatibili con una caduta accidentale, probabilmente dovuta a una scivolata sul ghiaccio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

