Sant’Antimo furto con spaccata in gioielleria | bottino da decine di migliaia di euro
Ancora malviventi in azione a ridosso delle festività natalizie. Questa volta una banda di ladri ha preso di mira una nota gioielleria di corso Unione Sovietica a Sant’Antimo nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. In cinque, secondo una prima ricostruzione, hanno divelto la saracinesca con un flex per poi sfondare l’ingresso con un’auto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
