Sant’Antimo furto con spaccata in gioielleria | bottino da decine di migliaia di euro

Teleclubitalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora malviventi in azione a ridosso delle festività natalizie. Questa volta una banda di ladri ha preso di mira una nota gioielleria di corso Unione Sovietica a SantAntimo nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. In cinque, secondo una prima ricostruzione, hanno divelto la saracinesca con un flex per poi sfondare l’ingresso con un’auto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, furto con spaccata in gioielleria: bottino da decine di migliaia di euro

