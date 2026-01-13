Furto con scasso in gioielleria | caccia alla banda del Mandamento

La notte tra i più recenti episodi di criminalità, una banda di ladri a volto coperto ha svaligiato una gioielleria in Corso Umberto I, Sperone, alle 3:30. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato l’evento, scatenando le indagini delle forze dell’ordine. La caccia alla banda del Mandamento prosegue per individuare i responsabili e garantire la sicurezza del territorio.

Le telecamere di sorveglianza segnavano le ore 3.30, quando una banda di malviventi a volto coperto si sono introdotti in una gioielleria situata lungo Corso Umberto I nel Comune di Sperone. A notare quanto stava accadendo sono stati due giovani del posto, di rientro da una serata trascorsa con amici. I ragazzi hanno riferito di essere stati colpiti da alcuni forti boati provenienti dalla zona dell'esercizio commerciale. Avvicinandosi, hanno scorto un furgone bianco parcheggiato nei pressi della gioielleria e più individui impegnati a forzare l'ingresso dell'attività.

