La foca monaca torna nelle acque del Ravennate | secondo avvistamento in poche settimane

Una foca monaca è stata nuovamente avvistata nelle acque del Ravennate, segnando il secondo avviso in poche settimane. Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, ricercatori e Capitaneria di Porto sono intervenuti dopo una segnalazione nei pressi dell’imboccatura, suscitando grande attenzione per questa rara presenza nel mare locale.

© Ravennatoday.it - La foca monaca torna nelle acque del Ravennate: secondo avvistamento in poche settimane Secondo avvistamento di una foca monaca lungo le coste del Ravennate. Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, i ricercatori del Cestha, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Ravenna, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un possibile avvistamento nei pressi dell'imboccatura.

