La foca monaca torna nelle acque del Ravennate | secondo avvistamento in poche settimane
Una foca monaca è stata nuovamente avvistata nelle acque del Ravennate, segnando il secondo avviso in poche settimane. Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, ricercatori e Capitaneria di Porto sono intervenuti dopo una segnalazione nei pressi dell’imboccatura, suscitando grande attenzione per questa rara presenza nel mare locale.
Secondo avvistamento di una foca monaca lungo le coste del Ravennate. Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, i ricercatori del Cestha, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Ravenna, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un possibile avvistamento nei pressi dell’imboccatura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
