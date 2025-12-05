nuoto cinque atleti del tnt empoli al campionato regionale di livorno

Fine settimana di prestigioso per cinque atleti del T.N.T. Empoli, che domani e domenica saranno impegnati nei campionati regionali assoluti invernali di Categoria in vasca corta, di scena alla piscina La Bastia di Livorno. Alla competizione sono iscritte ventinove società toscane rappresentate da oltre quattrocento concorrenti. Il quintetto biancazzurro disputerà quattordici gare in tutto. Nella sessione femminile Anita Savino (Senior classe 2006) inanellerà 50 stile e 50, 100 e 200 farfalla. In ambito maschile Stefano Borzellino (Senior, nato nel 2005) sosterrà 100 e 200 farfalla; Leonardo Andrea Doccini (Cadetti, 2007) occuperà una corsia nei 200 farfalla e 400 e 1500 stile libero; il coetaneo Andrea Nania competerà sui 100 e 200 farfalla, 100 e 200 dorso nella stessa categoria; Gabriele Pagliai (ragazzi, 2010) parteciperà invece ai 200 farfalla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

