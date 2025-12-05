NUOTO Cinque atleti del TNT Empoli al campionato regionale di Livorno
Fine settimana di prestigioso per cinque atleti del T.N.T. Empoli, che domani e domenica saranno impegnati nei campionati regionali assoluti invernali di Categoria in vasca corta, di scena alla piscina La Bastia di Livorno. Alla competizione sono iscritte ventinove società toscane rappresentate da oltre quattrocento concorrenti. Il quintetto biancazzurro disputerà quattordici gare in tutto. Nella sessione femminile Anita Savino (Senior classe 2006) inanellerà 50 stile e 50, 100 e 200 farfalla. In ambito maschile Stefano Borzellino (Senior, nato nel 2005) sosterrà 100 e 200 farfalla; Leonardo Andrea Doccini (Cadetti, 2007) occuperà una corsia nei 200 farfalla e 400 e 1500 stile libero; il coetaneo Andrea Nania competerà sui 100 e 200 farfalla, 100 e 200 dorso nella stessa categoria; Gabriele Pagliai (ragazzi, 2010) parteciperà invece ai 200 farfalla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
'Lazio libri', il nuoto di Narcisi vince l'Invictus giovani. Cinque finalisti del premio letterario promosso dalla Regione #ANSA Vai su X
Il grone siciliano della serie C maschile di pallanuoto vedrà nella nuova stagione agonistica la presenza di ben tre squadre calabresi. Alla Smile Cosenza Pallanuoto e all'Italica Sport Reggio Calabria, si aggiunge la matricola Rende Nuoto. Le altre cinque sq - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto. Cinque atleti del TNT Empoli al campionato regionale di Livorno - Empoli, che domani e domenica saranno impegnati nei campionati regionali assoluti invernali di Categoria in vasca corta, di scena alla ... Secondo msn.com
Nuoto di fondo: domani la 60esima Capri-Napoli con 20 atleti - Napoli trofeo Vecchio Amaro del Capo, la gara di nuoto in acque libere più conosciuta al mondo. Come scrive ansa.it
Nuoto: a Potenza 'Halloswimeeting' per oltre 500 atleti - Saranno 533 i nuotatori in vasca a Potenza, nella piscina 'Riviello', nel prossimo fine settimana quando si disputerà la quarta edizione dell'Halloswimeeting, il tradizionale appuntamento per le ... Da ansa.it