Dreamers spettacolo del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto in scena al Teatro del Popolo di Concordia
Il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto presenta
La stagione del Teatro del Popolo, curata da Ater fondazione, riprende nel nuovo anno con la danza d’autore. Sabato 17 gennaio il Centro coreografico nazionaleAterballetto porta in scena Dreamers, nuovo progetto che riunisce quattro creazioni di prestigiosi coreografi della scena contemporanea. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: La magia de "Il Lago dei Cigni" al Teatro Concordia: in scena il balletto dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi
Leggi anche: 'Casa del popolo', lo spettacolo cult del Teatro dell’Argine arriva al Ctu per una serata su comunità e memoria
‘Dreamers’ debutta al teatro della Regina; Venerdì 9 gennaio va in scena Dreamers di Aterballetto al Teatro della Regina; Cattolica: il nuovo anno del Teatro della Regina comincia a passi di danza.
Cattolica, il 2026 del Teatro della Regina comincia a passi di danza con Dreamers - Venerdì 9 gennaio il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto porta in scena Dreamers, uno spettacolo composto da quattro coreogr ... altarimini.it
Cattolica: il nuovo anno del Teatro della Regina comincia a passi di danza - Il prossimo spettacolo della stagione è in programma sabato 17 gennaio: sul palco del Teatro della Regina arriva Aladin, il musical di Stefano D’Orazio con ... chiamamicitta.it
‘Dreamers’ debutta al teatro della Regina - Domani prende il via la stagione con Dreamers, il nuovo progetto del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, che ... msn.com
Circo Castellucci Enis. Linda Hudes · Century Circus March. GRANDE EVENTO, IL CIRCO CASTELLUCCI TI INVITA A VEDERE IL SUO NUOVISSIMO SPETTACOLO "THE DREAMERS" TERLIZZI - Viale del Lilium Dal 10 GENNAIO al 18 GENNAIO facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.