Innamorati lo spettacolo di Carlo Goldoni va in scena al Teatro del Popolo di Concordia

L’appuntamento al Teatro del Popolo di Concordia il 29 gennaio propone

Concordia, 26 gennaio 2026 - Lo spettacolo che va in scena giovedì 29 gennaio al Teatro del Popolo di Concordia, nell’ambito sella stagione multidisciplinare curata da ATER Fondazione, nasce dalla penna e dal genio di uno dei più celebri drammaturgi italiani, Carlo Goldoni. Accademia PerdutaRomagna Teatri presenta Gli innamorati, una nuova produzione che adatta l’opera goldoniana in chiave contemporanea e diretto da Roberto Valerio. Un testo che, scritto nel 1759, si rivela ancora in tutta la sua potente contemporaneità. Gli Innamorati è una storia d’amore, universale, sfaccettata e attualissima, i cui protagonisti sono più vicini alla nostra contemporaneità di quanto si possa pensare.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su carlo goldoni

Il Centro Coreografico NazionaleAterballetto presenta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su carlo goldoni

Argomenti discussi: Gli Innamorati di Goldoni in scena al Teatro Diego Fabbri; Due cuori, mille equivoci: Gli innamorati di Goldoni torna a teatro; Alba: 30 gennaio a teatro con Gli Innamorati di Carlo Goldoni; Gli innamorati di Goldoni torna a teatro con una commedia tutta rivolta all'arte del corteggiamento.

La pazza gelosia è il flagello de’ cuori amanti: Gli innamorati di Goldoni a BagnacavalloUltime repliche in Romagna per GLI INNAMORATI, in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo martedì 27 e mercoledì 28 gennaio alle ore 21. Lo spettacolo, ... ravennanotizie.it

Ritratto dell’attore da giovane, Lorenzo Carpinelli, nel cast de Gli innamorati. Andar per teatri ogni sera, dice, è bello da morireLorenzo Carpinelli, 32 anni, ravennate, attore di teatro, è uno dei protagonisti dello spettacolo Gli innamorati che, dopo le rappresentazioni nel ... ravennanotizie.it

La locandiera arriva a Predappio Una commedia senza tempo, uno sguardo ironico sui rapporti umani e sul gioco delle parti. La locandiera di Carlo Goldoni va in scena in una versione che dialoga con il presente, tra leggerezza e intelligenza teatrale. Sa - facebook.com facebook

Casa di Carlo Goldoni — la Casa del suo Teatro La casa natale del commediografo diventa percorso teatrale: qui il Settecento prende voce, dalle stanze ricreate alle isole sceniche, tra un piccolo teatro di marionette e gli arredi originali. x.com