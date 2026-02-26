Pizzicati con fumo ed erba a processo per spaccio | assolti due giovani

Il pm aveva chiesto la condanna a nove mesi ciascuno, previa riqualificazione in "lieve entità", mentre la difesa sosteneva che non si superava lo scoglio del ragionevole dubbio BRINDISI - Arrestati il 28 agosto 2025, al termine del processo arriva l'assoluzione per due giovani oritani, accusati di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana. Il 23 febbraio 2026 la giudice Paola D'Amico del tribunale di Brindisi ha assolto un 20enne e un 27enne con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il pm aveva chiesto per entrambi la condanna a nove mesi di reclusione, previa riqualificazione dell'accusa in “lieve entità”. L'avvocato Raffaele Pesce, difensore di entrambi, aveva invece invocato la loro assoluzione: non si sarebbe superato lo scoglio del ragionevole dubbio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

