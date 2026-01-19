In auto con droga e contanti | due giovani arrestati per spaccio

Durante un normale controllo stradale nel Vco, i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 22 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’auto sono stati trovati droga e una consistente somma di denaro contante. L’intervento si inserisce in un più ampio controllo delle attività illecite nella zona, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla repressione dello spaccio di droga.

