In auto con droga e contanti | due giovani arrestati per spaccio
Durante un normale controllo stradale nel Vco, i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 22 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’auto sono stati trovati droga e una consistente somma di denaro contante. L’intervento si inserisce in un più ampio controllo delle attività illecite nella zona, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla repressione dello spaccio di droga.
Fermati per un controllo, finiscono in manette per spaccio.É successo nei giorni scorsi nel Vco, dove i carabinieri hanno arrestato due giovanidi 22 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo e l'arrestoI due giovani sono stati fermati nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Novaratoday.it
