Più servizi all' Urbani di Jesi con gli ambulatori di Dermatologia pediatrica e allergologica e test epicutanei

JESI - Si amplia l'offerta sanitaria del territorio: dal prossimo mese di marzo, presso la Uoc di Dermatologia dell'Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi, saranno attivi due nuovi servizi specialistici: l'Ambulatorio di Dermatologia Pediatrica e l'Ambulatorio di Dermatologia Allergologica e Test.

Servizi e ambulatori specialistici: via alle case della comunità di Cinisi e CapaciCon un investimento superiore al milione di euro, l'Asp ha attivato i due presìdi realizzati con fondi del Pnrr.

Bimba con bronchite, scontro tra famiglia nel bosco e servizi sociali: negata la seconda visita pediatricaIl caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli continua ad arricchirsi di capitoli complessi e carichi di tensione emotiva e legale.

Temi più discussi: Urbanistica e Patrimonio: ok alle linee guida per attuare la Città dei 15 minuti; Servizio rifiuti urbani comuni ionici: aggiudicazione da annullare; Palau, al via il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari; Hub urbani, Ferrero (Fdi) attacca: Per il 2026 risorse insufficienti, i centri storici non possono più aspettare.

Carrè e Chiuppano sempre più uniti: al via i nuovi servizi associati per i cittadiniNon si tratta di una semplice collaborazione tra comuni vicini ma di una vera e propria visione comune del futuro. Carrè e Chiuppano fanno squadra e ...

Igiene urbana, a Corsico appalto all'Amsa: Più serviziPotenziati i servizi per la città con il nuovo appalto di igiene urbana. L'obiettivo: migliorare la pulizia e il... Potenziati i servizi per la città con il nuovo appalto di igiene urbana. L'obiettivo ...

A Catania debutta il nuovo servizio di pattugliamento dei vigili urbani su monopattini Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10