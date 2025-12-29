Bimba con bronchite scontro tra famiglia nel bosco e servizi sociali | negata la seconda visita pediatrica

Una famiglia di Palmoli, che vive nel bosco, si trova al centro di una situazione intricata riguardante una bambina con bronchite. Dopo uno scontro con i servizi sociali, è stata negata alla piccola una seconda visita pediatrica. La vicenda evidenzia le difficoltà di confronto tra famiglie isolate e istituzioni, aggiungendo ulteriori elementi a un caso già complesso e delicato.

Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli continua ad arricchirsi di capitoli complessi e carichi di tensione emotiva e legale. La vicenda ruota attorno alla sospensione della potestà genitoriale e al conseguente trasferimento dei minori in una struttura protetta. L’ultimo scontro tra i genitori e le autorità riguarda le condizioni di salute della figlia minore che secondo i medici della casa famiglia di Vasto sarebbe affetta da una bronchite acuta con broncospasmo. Questa diagnosi viene però fermamente contestata dalla madre Catherine Birmingham la quale sostiene che la situazione sia stata ingigantita o addirittura travisata per giustificare le misure restrittive adottate dal Tribunale per i Minori dell’Aquila. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

