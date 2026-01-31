Pil italiano sopra le attese nel 2025 E disoccupazione ai nuovi minimi

Nel 2025 il Pil italiano ha registrato una crescita superiore alle stime, salendo dello 0,3% nel quarto trimestre rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,8% su base annua. La disoccupazione è ai minimi storici, ma il numero di inattivi continua a salire, arrivando a oltre 31.000 persone in più e raggiungendo il 33,7%. La situazione del mercato del lavoro resta complicata, con più persone che, pur non lavorando, non cercano attivamente un impiego.

