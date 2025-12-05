Carpi un avvio sopra le attese
Ha da poco toccato 52 gettoni fra i pali biancorossi e fra poco (5 gare) la maglia del Carpi sarà quella che Matteo Sorzi ha vestito più a lungo nella sua carriera. Il numero uno classe 2000 si sta confermano sugli elevatissimi standard della stagione scorsa e ci sono anche le sue mani nello splendido quarto posto della squadra di Cassani. "Sinceramente anche per me quello che stiamo facendo è un campionato sopra le attese – spiega – ma alla fine la forza di questa squadra è il gruppo, come l’anno scorso possiamo fare bene e puntare a qualcosa di più grande dell’obiettivo principale, che rimane comunque la salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’on. Rossano Sasso a Carpi per parlare di gender, Bonzanini (Lega): “Serata riuscita nonostante i tentativi di disturbo di un troupe di Report” "I giornalisti di Report si sono presentati all'ingresso della sala, tentando addirittura di ostacolare l'avvio dei lavori", si - facebook.com Vai su Facebook
Carpi, un avvio sopra le attese - Mister Cassani, che non avrà Panelli e Pitti squalificati, dovrebbe rimettere Lombardi al centro ... Da msn.com