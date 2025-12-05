carpi un avvio sopra le attese

Ha da poco toccato 52 gettoni fra i pali biancorossi e fra poco (5 gare) la maglia del Carpi sarà quella che Matteo Sorzi ha vestito più a lungo nella sua carriera. Il numero uno classe 2000 si sta confermano sugli elevatissimi standard della stagione scorsa e ci sono anche le sue mani nello splendido quarto posto della squadra di Cassani. "Sinceramente anche per me quello che stiamo facendo è un campionato sopra le attese – spiega – ma alla fine la forza di questa squadra è il gruppo, come l’anno scorso possiamo fare bene e puntare a qualcosa di più grande dell’obiettivo principale, che rimane comunque la salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

