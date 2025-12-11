Portano via cani dopo una segnalazione di abbandono | i carabinieri li trovano e li sequestrano

In seguito a una segnalazione di abbandono, i carabinieri di Nola sono intervenuti per recuperare un cane lasciato in stato di abbandono. Arrivati sul luogo, hanno scoperto che né l’animale né il proprietario erano presenti, portando al sequestro del cane e a ulteriori accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La segnalazione parlava di un cane abbandonato ma quando i carabinieri, ieri mattina, sono arrivati sul posto, a Nola, non hanno trovato né l’animale né il proprietario. Sono, così, partite le ricerche e grazie anche all’analisi delle telecamere cittadine i militari hanno ricostruito in parte quanto accaduto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Nola e del nucleo forestali di Marigliano, hanno infatti scoperto che un 50enne con il suo furgone aveva raggiunto l’abitazione del 38enne proprietario e si era allontanato con due cani di razza Amstaff. Rintracciato il veicolo, i militari hanno trovato i due animali, li hanno sequestrati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it