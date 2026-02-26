Pio Esposito si prepara a sfidare il Genoa in quella che potrebbe essere una partita decisiva per raggiungere nuovi traguardi personali. L’attaccante, molto seguito, si trova a un passo dal superare alcuni dei propri record e consolidare la propria posizione. La sfida rappresenta un’occasione importante per lui, che punta a dimostrare il proprio valore sul campo.

Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Ultime Calciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategia Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito a caccia del record: ad un passo dai grandi. Chivu punta sul suo gioiello

Pio Esposito blindato fino al 2030: svelato il vero stipendio del gioiello nerazzurro. Cifre a sorpresa per la puntadi Redazione Inter News 24Pio Esposito, Matteo Moretto ha svelato il vero ingaggio della punta italiana che pochi mesi ha rinnovato il contratto con...

Pio Esposito alla caccia del ‘Grande Slom’, un gol in Supercoppa Italiana per superare l’ennesimo record!di Redazione Inter News 24Pio Esposito alla caccia del ‘Grande Slom’, un gol in Supercoppa Italiana per superare l’ennesimo record! La missione per...

Temi più discussi: Il gol vale nonostante il VAR: Gol dell'Inter sotto accusa, Urs Meier non ha dubbi: Fallo di mano evidente | blue News; Champions League: Inter a caccia della rimonta contro il Bodo Glimt per un posto agli ottavi; Rinnovo di McKennie ad un passo, tegola Baturina, Pio Esposito guida la rimonta dell’Inter; Bodo Glimt-Inter, nerazzurri a caccia del tris in Norvegia.

Inter, Pio Esposito cambia il mercato: caccia a un trequartistaIl mercato estivo dell'Inter può cambiare in corsa per colpa di Pio Esposito. Rientrato dal prestito allo Spezia in Serie B dove ha segnato 19 goal in stagione, il giovane centravanti italiano ... calciomercato.com

Pio Esposito, l'agente ingiocabile: L'Inter ha rifiutato 50 milioni e non soloIl deludente Mondiale per Club giocato dall'Inter è stato caratterizzato da poche note positive. Tra queste c'è sicuramente Francesco Pio Esposito, che è riuscito anche ad essere protagonista con un ... tuttosport.com

Inter Milan ta i yarda da tayin Manchester United na sayen an wasan gaba mai shekaru 20, Pio Esposito. Wafiyya Hausa - facebook.com facebook

#Ambrosini: " #Barella fuori giri. Pio #Esposito il migliore nei due match col Bodo, è un problema" x.com