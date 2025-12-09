jimmy kimmel rinnova il contratto e il suo show si protrae fino al 2027

Jimmy Kimmel ha rinnovato il suo contratto, assicurando la prosecuzione di

aggiornamenti sul futuro di Jimmy Kimmel Live. Il panorama dei programmi televisivi serali è in evoluzione, con importanti novità riguardanti uno dei conduttori più noti e apprezzati del settore. Di seguito, vengono analizzati i dettagli relativi alla recente proroga contrattuale di Jimmy Kimmel e le implicazioni per il suo show Jimmy Kimmel Live. prolungamento del contratto di jimmy kimmel. la scelta di continuare in onda oltre il 2026. Prima della scadenza prevista per maggio 2026, Jimmy Kimmel ha confermato il prolungamento del proprio accordo professionale. La conferma ufficiale, appresa da fonti come Deadline, indica che il conduttore rimarrà alla guida del suo show almeno fino a maggio 2027. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it