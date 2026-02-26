Pilar Fogliati perde l'orecchino da oltre 20mila euro sul palco della seconda serata di Sanremo

Da fanpage.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pilar Fogliati è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, sul cui palco ha dato prova di essere un'indiscussa regina di stile. Chi ha firmato e quanto costano gli orecchini che ha rischiato di "perdere"?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: 15 Big in gara, Semifinale dei Giovani. Sul palco Achille Lauro, Pilar Fogliati e LilloDopo aver ascoltato per la prima volta tutti e trenta i big in gara, il Festival entra ancor più nel vivo con la seconda serata.

Scaletta seconda serata Sanremo 2026, 15 cantanti in gara: sul palco Lillo, Pilar Fogliati e Achille LauroCresce l’attesa per la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di mercoledì...

Temi più discussi: Come finisce Cuori 3? La spiegazione del finale; Ascolti tv del 17 febbraio, Gabriel Garko non ce la fa contro Cuori 3; Cuori 3, le anticipazioni di stasera 17 febbraio: il finale tra matrimonio e scelte irreversibili; Cuori 3, chi sono i nuovi personaggi: dal primario La Rosa al sensitivo di Scarpati.

pilar fogliati perde lPagelle look Sanremo, Achille Lauro (10) bello e dannato, Fogliati (8) perde i gioielli. I votiTutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, presenti Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Tra i Big 15 dei 30 artisti in gara, ... ilmattino.it

Pilar Fogliati con la frangia alla Andrea Sachs a Sanremo 2026 è l'antidiva pazzescaDalla clean girl degli esordi alla donna raffinata delle recenti interpretazioni. Ecco com'è cambiata l'attrice in oltre dieci anni di carriera ... vanityfair.it