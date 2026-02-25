Scaletta seconda serata Sanremo 2026 15 cantanti in gara | sul palco Lillo Pilar Fogliati e Achille Lauro

L'organizzazione del Festival di Sanremo 2026 ha annunciato la scaletta della seconda serata, con 15 cantanti pronti a salire sul palco. La scelta di includere artisti come Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro mira a offrire uno spettacolo vario e coinvolgente. La serata sarà caratterizzata da performance musicali e interventi di ospiti speciali. La manifestazione continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei media.

Cresce l’attesa per la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio. Rispetto alla giornata d’esordio, a esibirsi saranno solamente 15 dei 30 cantanti Big. Oltre a loro, spazio anche ai 4 concorrenti delle Nuove Proposte (presentati da Gianluca Gazzoli). Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, ci saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro (in veste di co-conduttori). Riflettori anche su Max Pezzali e Bresh (ospiti musicali), così come sulle campionesse olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, e sugli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

