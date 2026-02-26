Picinisco Pastorizia in festival edizione invernale

A Picinisco si svolge l'edizione invernale di Pastorizia in Festival, prevista per il 28 febbraio e il 1 marzo. L'evento comprende anche il concorso caseario Pascolo e alpeggio italiano, alla sua terza edizione nel 2026. La manifestazione riunisce appassionati e operatori del settore legati alla tradizione pastorizia e alla produzione di formaggi.

Il 28 febbraio e il 1 marzo appuntamento a Picinisco con l'edizione invernale di Pastorizia in Festival ed il concorso caseario Pascolo e alpeggio italiano, terza edizione, 2026. PROGRAMMA del 28 FEBBRAIOTenuta del Savonisco, Picinisco (FR)ORE 09:00Valutazioni della Giuria Tecnica composta dai.