Torna il Novara Gospel Festival | a dicembre due concerti per l' edizione invernale

Il Novara Gospel Festival torna a dicembre con la sua Winter Edition, alla sua 25ª edizione. Dopo il successo di ottobre, saranno due concerti di gospel internazionale al Teatro Rosmini di Borgomanero, il 13 e il 20 dicembre, offrendo ancora un’esperienza musicale coinvolgente e di qualità.

