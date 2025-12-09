Heroes International Film Festival | inizia oggi la 6ª edizione del festival delle maestranze

Inizia oggi a Roma la 6ª edizione dell'Heroes International Film Festival, dedicata alle maestranze del cinema. Dal 9 all'11 dicembre, il festival presenta il tema attuale

Il tema di quest'anno dell'Heroes Film Fest, che si svolge a Roma dal 9 all'11 dicembre, è attualissimo: "Cinema, Videogame e Intelligenza Artificiale". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Heroes International Film Festival: inizia oggi la 6ª edizione del "festival delle maestranze"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

HEROES International Film Festival 2025: dove il dietro le quinte diventa spettacolo e il futuro dell’audiovisivo prende forma Ne parlo su @_theStorySquare bit.ly/tss-heroes-25 Vai su X

Dal 9 all'11 dicembre torna a Roma Heroes International Film Festival, il festival delle maestranze del Cinema e delle Arti Visive. Tutte le info nell'articolo. - facebook.com Vai su Facebook

6° HEROES International Film Festival: “Cinema, Serie & Videogames: storytelling e nuove tecnologie” - Sesta edizione del festival delle maestranze che celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci- Riporta msn.com