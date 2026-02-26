Piccolo Domenico come è morto | l’agghiacciante rivelazione del chirurgo

Il caso della morte del piccolo Domenico Caliendo si fa sempre più difficile da interpretare, con nuove rivelazioni che scuotono l’opinione pubblica. Le indagini si concentrano sui momenti che hanno preceduto il decesso, mentre emergono elementi che sollevano interrogativi sulla dinamica degli eventi. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione, lasciando spazio a molte domande senza ancora risposte definitive.

Il dramma della morte del piccolo Domenico Caliendo si arricchisce di dettagli sempre più inquietanti. Dalle testimonianze raccolte agli atti dell’inchiesta della Procura di Napoli emergono scene drammatiche vissute nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi il 23 dicembre scorso, quando il cuore arrivato da Bolzano si presentò in condizioni che i sanitari hanno definito “inutilizzabili”»”. Tre infermieri presenti in sala hanno raccontato ai pm il momento dell’apertura del contenitore: all’interno, l’organo appariva completamente congelato. “Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda”, hanno messo a verbale, descrivendo il tentativo estremo di recuperare quello che uno di loro ha definito senza esitazioni «una pietra di ghiaccio». 🔗 Leggi su Tvzap.it

Morte piccolo Domenico, i legali del chirurgo indagato: "Fatto di tutto per salvarlo"Dopo il momento delle lacrime arriverà il momento di stabilire se ci sono responsabilità per la morte del piccolo Domenico.

“Addio piccolo”. È morto il piccolo Domenico: l’annuncio devastanteÈ morto il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre.

Il cuore congelato e l’espianto in anticipo: tutta la verità delle carte sulla morte del piccolo DomenicoUna serie di leggerezze fatali e un errore in sala operatoria conducono a un tentativo disperato di rimediare all'irreparabile. cronachedellacampania.it

La morte del piccolo Domenico Caliendo: l'avvocato: «Dal Monaldi cartella clinica incompleta»A Napoli è morto un bambino. Il calvario del piccolo Domenico Caliendo, iniziato quando mancavano solo due giorni a Natale, è finito. È stato un guerriero, ... ilmattino.it

Il cuore malato del piccolo Domenico è stato espiantato prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, precisamente alle 14,18 mentre il via libera dell'arrivo dell' organo è giunto solo alle 14,22. Emerge dalle testimonze rese dai sanitari ascoltati dalla Proc - facebook.com facebook

La Luce del piccolo Domenico Il piccolo Domenico — due anni e mezzo — è morto questa mattina al Monaldi di Napoli. La sua vicenda, drammatica e assurda, ha commosso tutti. osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com