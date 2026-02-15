Da un lato i Sudd Cobas che denunciano di aver rischiato di essere investiti dalla Porsche guidata da Maurizio Bettazzi, ex presidente del consiglio comunale sotto la giunta Cenni ed ex dirigente di Alleanza nazionale, dall’altro Bettazzi che minimizza sostenendo di non aver fatto nulla. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti ieri in via Gora del Pero al Macrolotto, fuori dal pronto moda "Miss Z", a conduzione cinese, dove i sindacalisti stavano montando un gazebo per cominciare un nuovo picchetto. Due versioni completamente contrastanti. Ma ecco quanto è accaduto, visto da una parte e dall’altra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Momenti di tensione al picchetto : "Bettazzi ha tentato di investirci". E lui: "Ho solo parcheggiato"

A Prato, un ex presidente del Consiglio comunale ha rischiato di investire manifestanti durante un presidio dei Sudd Cobas, creando momenti di forte tensione.

Sofia Goggia si è aggiudicata il bronzo nella discesa libera di Milano-Cortina, portando a casa la prima medaglia di questa edizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Momenti di tensione al picchetto : Bettazzi ha tentato di investirci. E lui: Ho solo parcheggiato; Video: Genova, momenti di tensione tra Marsella e l'inviato di Carta Bianca; VIDEO | Remigrazione, momenti di tensione davanti all'hotel del convegno: Insulti e spintoni; Lavoratori strutture sanitarie, momenti di tensione durante la protesta dinanzi alla sede dell’ASL di Via Nizza.

Momenti di tensione al picchetto : Bettazzi ha tentato di investirci. E lui: Ho solo parcheggiatoLa denuncia dei Sudd Cobas: E’ arrivato a tutta velocità sgommando con la Porsche ed ha rotto i pali del gazebo che erano a terra. L’ex presidente del consiglio comunale replica: Mi hanno danneggia ... lanazione.it

Furto a San Pietro al Tanagro, ladri bloccati dopo inseguimentoI malviventi sono stati inseguiti prima nel territorio di Polla e poi sulla A2 dove sono stati bloccati dai carabinieri ... infocilento.it

Momenti di forte tensione al termine del primo tempo di Juventus-Inter, dopo la decisione dell’arbitro Federico La Penna di espellere Pierre Kalulu per doppia ammonizione. Nel tunnel che conduce agli spogliatoi, Giorgio Chiellini, director of Football Strategy facebook

Momenti di grande tensione alla fine del primo tempo di Inter-Juventus: Spalletti, Comolli e Chiellini furibondi con La Penna x.com