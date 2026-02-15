Momenti di tensione al picchetto | Bettazzi ha tentato di investirci E lui | Ho solo parcheggiato
Maurizio Bettazzi si trova al centro di un episodio di tensione al picchetto, dopo che i membri dei Sudd Cobas lo accusano di aver tentato di investirli con la sua Porsche. Bettazzi, invece, afferma di aver semplicemente parcheggiato l’auto e di non aver mai avuto intenzioni aggressive. Testimoni raccontano di aver visto l’auto avvicinarsi in modo sospetto, mentre Bettazzi si difende sostenendo di essere rimasto fermo. La scena si è svolta davanti a un gruppo di lavoratori che protestavano contro una decisione del Comune.
Da un lato i Sudd Cobas che denunciano di aver rischiato di essere investiti dalla Porsche guidata da Maurizio Bettazzi, ex presidente del consiglio comunale sotto la giunta Cenni ed ex dirigente di Alleanza nazionale, dall’altro Bettazzi che minimizza sostenendo di non aver fatto nulla. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti ieri in via Gora del Pero al Macrolotto, fuori dal pronto moda "Miss Z", a conduzione cinese, dove i sindacalisti stavano montando un gazebo per cominciare un nuovo picchetto. Due versioni completamente contrastanti. Ma ecco quanto è accaduto, visto da una parte e dall’altra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tensione davanti a un presidio Sudd Cobas: “L’ex presidente del Consiglio comunale Bettazzi ha cerca
A Prato, un ex presidente del Consiglio comunale ha rischiato di investire manifestanti durante un presidio dei Sudd Cobas, creando momenti di forte tensione.
Goggia: “Ho incontrato Tomba, mi ha chiesto di fargli toccare il bronzo perché lui ha solo ori”
Sofia Goggia si è aggiudicata il bronzo nella discesa libera di Milano-Cortina, portando a casa la prima medaglia di questa edizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Momenti di tensione al picchetto : Bettazzi ha tentato di investirci. E lui: Ho solo parcheggiato; Video: Genova, momenti di tensione tra Marsella e l'inviato di Carta Bianca; VIDEO | Remigrazione, momenti di tensione davanti all'hotel del convegno: Insulti e spintoni; Lavoratori strutture sanitarie, momenti di tensione durante la protesta dinanzi alla sede dell’ASL di Via Nizza.
Momenti di tensione al picchetto : Bettazzi ha tentato di investirci. E lui: Ho solo parcheggiatoLa denuncia dei Sudd Cobas: E’ arrivato a tutta velocità sgommando con la Porsche ed ha rotto i pali del gazebo che erano a terra. L’ex presidente del consiglio comunale replica: Mi hanno danneggia ... lanazione.it
Furto a San Pietro al Tanagro, ladri bloccati dopo inseguimentoI malviventi sono stati inseguiti prima nel territorio di Polla e poi sulla A2 dove sono stati bloccati dai carabinieri ... infocilento.it
Momenti di forte tensione al termine del primo tempo di Juventus-Inter, dopo la decisione dell’arbitro Federico La Penna di espellere Pierre Kalulu per doppia ammonizione. Nel tunnel che conduce agli spogliatoi, Giorgio Chiellini, director of Football Strategy facebook
Momenti di grande tensione alla fine del primo tempo di Inter-Juventus: Spalletti, Comolli e Chiellini furibondi con La Penna x.com