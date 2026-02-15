Tensione davanti a un presidio Sudd Cobas | L’ex presidente del Consiglio comunale Bettazzi ha cerca

A Prato, un ex presidente del Consiglio comunale ha rischiato di investire manifestanti durante un presidio dei Sudd Cobas, creando momenti di forte tensione. La scena si è svolta quando l’uomo ha cercato di attraversare il corteo con un’auto, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La folla si è stretta intorno all’auto, chiedendo spiegazioni e contestando il comportamento dell’ex politico. Questo episodio ha provocato un acceso scambio di opinioni tra manifestanti e testimoni.

Tensione a Prato: ex presidente del Consiglio comunale accusato di aver rischiato di investire manifestanti. Un pomeriggio di forte tensione si è vissuto a Prato, dove un ex presidente del Consiglio comunale, Maurizio Bettazzi, è stato accusato dal sindacato Sudd Cobas di aver tentato di investire alcuni manifestanti durante un presidio davanti a due aziende del settore tessile. L'episodio, avvenuto il 14 febbraio 2026, ha sollevato nuove preoccupazioni sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori nel distretto pratese. Il presidio e l'intervento di Bettazzi. I lavoratori di Sudd Cobas stavano allestendo una tensostruttura per proteggersi dalla pioggia davanti a una ditta di confezioni e al suo committente, un pronto moda, quando, secondo la ricostruzione del sindacato, è sopraggiunta a forte velocità un'auto guidata da Maurizio Bettazzi.