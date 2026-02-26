Piazza Garibaldi l' appello | Riqualificare nel rispetto della storia architettonica di Lecco

Un appello arriva da alcuni storici e cittadini di Lecco, che chiedono di intervenire sulla riqualificazione di Piazza Garibaldi. L’obiettivo è valorizzare gli spazi pubblici senza perdere di vista la storia architettonica del quartiere. La proposta si rivolge alle autorità e ai residenti, invitando a considerare attentamente le caratteristiche storiche durante i lavori futuri.