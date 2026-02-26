Piazza Garibaldi l' appello | Riqualificare nel rispetto della storia architettonica di Lecco
Un appello arriva da alcuni storici e cittadini di Lecco, che chiedono di intervenire sulla riqualificazione di Piazza Garibaldi. L’obiettivo è valorizzare gli spazi pubblici senza perdere di vista la storia architettonica del quartiere. La proposta si rivolge alle autorità e ai residenti, invitando a considerare attentamente le caratteristiche storiche durante i lavori futuri.
Simone Paramatti e gli storici Gianfranco Scotti ed Eugenio Guglielmi si rivolgono al sindaco, alla città attraverso i media e ai referenti degli edifici affacciati su Piazza Garibaldi, con spirito collaborativo e con l'intento di offrire un contributo costruttivo in vista della prossima. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Piazza Garibaldi, Piazza (Lega-FI): "Riqualificare nel rispetto della storia. Sostengo l'appello degli studiosi lecchesi"
Lecco in festa per la fiamma di Olimpia: due ali di folla accompagnano i tedofori fino a piazza GaribaldiLecco, 1 febbraio 2026 – Le campane del Matitone a distesa a festa, la città illuminata con proiezioni dei cinque cerchi, il Villaggio olimpico in...
Discussioni sull' argomento Asili: sindacati in piazza il 24 febbraio, presidio davanti a Tursi; Piazza del Cisternone cambia volto, svelato il nuovo look con panchine e alberi; Sciame di bici e flash mob: Subito la Città 30 per salvare vite e salute; Sparatoria in strada a Cassino, chiesto il processo: contestato il metodo mafioso.
CARLO PIAZZA: RIQUALIFICA PIAZZA GARIBALDI NEL RISPETTO DELLA STORIALECCO – La riqualificazione di Piazza Garibaldi è un passaggio decisivo per il futuro della nostra città. Per questo motivo accolgo e sostengo con convinzione l’appello civico promosso da Simone Para ... lecconews.news
Taranto: Palazzo Archita In Piazza Garibaldi...(come dovrebbe e potrebbe essere) Semplicemente uno Spettacolo #palazzoarchita #piazzagaribaldi #taranto - facebook.com facebook
Piazza Garibaldi, Napoli. Una serata come tante. Dal quinto piano di una struttura alberghiera si alzano fumo e fiamme. Urla. Concitazione. Paura. Ogni secondo conta. Tre militari dell’ #Esercito, impegnati nell’operazione Strade Sicure, sono già sul posto. No x.com