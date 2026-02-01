Lecco si prepara a vivere una grande giornata. La città si è animata con le campane del Matitone che suonano a festa e le luci delle proiezioni dei cinque cerchi olimpici. Le strade sono piene di gente, che segue i tedofori lungo il lungolago, trasformato in un vero e proprio stadio all’aperto. La piazza Garibaldi si riempie di spettatori per accogliere la fiamma olimpica davanti al Villaggio in centro. Lecco si mostra tutta in festa, pronta a celebrare l’evento più atteso.

Lecco, 1 febbraio 2026 – Le campane del Matitone a distesa a festa, la città illuminata con proiezioni dei cinque cerchi, il Villaggio olimpico in centro e due ali di folla lungo tutto il lungolago trasformato in un immenso stadio. Lecco e i lecchesi accolgono la sacra fiamma di Olimpia nella 56esima tappa di avvicinamento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026. Tra i cerimonieri del passaggio dei tedofori, c'è anche probabilmente l'atleta di casa più atteso: Lorenzo “Bonni” Bonicelli, la promessa della ginnastica azzurra di 23 anni che lo scorso luglio è rimasto gravemente infortunato durante le Universiadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco in festa per la fiamma di Olimpia: due ali di folla accompagnano i tedofori fino a piazza Garibaldi

Approfondimenti su Lecco Olimpia

A Comacchio, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata nel centro storico, accompagnata dai tedofori e dalla madrina Laura Fogli, tra la partecipazione di una folla raccolta.

Max Allegri ha partecipato come tedoforo alla cerimonia di accensione della fiaccola olimpica, attraversando la folla con discrezione e senza enfasi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lecco Olimpia

Argomenti discussi: Guida ai migliori eventi del weekend a Lecco e provincia; Grande festa per la ex presidente della Croce Rossa; Eventi segnalati dai Comuni; Lecco, Teatro della Società: Amadeus per il debutto.

FESTA DELLA FAMIGLIA SOLD OUT: UNA COMUNITÀ CHE RIEMPIE CUORE E SPAZILECCO – Grande partecipazione e clima di festa per la Festa della Famiglia organizzata dalla Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza, che domenica ha riunito le parrocchie di ... lecconews.news

Rugby Lecco, la festa per i 50 anni e il video (da brividi) dei capitaniPer il mezzo secolo di vita la società ha ideato un bellissimo video con i vari capitani che si sono succeduti alla guida della squadra che vestono la maglia bluceleste. Al Bione il presidente ... ilgiorno.it

Una festa a sorpresa e il grande abbraccio delle (tante) persone che gli vogliono bene. Il nostro Giovanni Mazzoleni, presidente del gruppo #ANAP di Lecco, ha festeggiato questa settimana i propri primi 80 anni, circondato dall’affetto non soltanto dei suoi fam - facebook.com facebook