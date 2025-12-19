Il medico morto dopo la caduta di un albero in autostrada familiari e Codacons parti civili al processo

Un tragico incidente sulla autostrada ha causato la morte di Francesco Maniaci due anni fa, quando un albero caduto ha investito il veicolo. Ora, dopo due anni di indagini, si attende l’esito delle verifiche per stabilire se i sette indagati verranno processati. Familiari e Codacons si sono costituiti parti civili, richiedendo giustizia e chiarezza su una vicenda che ha sconvolto molte vite.

Si saprà tra un paio di mesi se i sette indagati per l'incidente costato la vita a Francesco Maniaci, morto in autostrada dopo la caduta di un albero due anni fa, andranno a processo. Ieri la nuova udienza al tribunale di Termini Imerese al termine della quale il gup Gregorio Balsamo ha rinviato.

