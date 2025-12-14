Gianni Petrucci sulla NBA Europe | Servirà un investimento di livello per il basket globale ne varrà la pena

Gianni Petrucci commenta l’annuncio della NBA Europe, un progetto che partirà nel 2028 e coinvolgerà diverse città europee, tra cui Roma e Milano. L'iniziativa mira a rafforzare il legame tra il basket europeo e la lega americana, richiedendo un investimento di livello per valorizzare il basket globale e offrire nuove opportunità di crescita.

È ormai ufficiale la notizia della partenza del progetto della NBA Europe per il 2028. La competizione, nata con l’intento di unire le migliori squadre europee alla lega americana, vedrà la partecipazione di varie città europee, oltre alle italiane Roma e Milano. Si tratta di un’opportunità economica assolutamente rilevante per il basket europeo, alle prese con varie difficoltà finanziarie. A rappresentare l’Italia ci saranno come detto Roma e Milano, con Bologna che non è mai rientrata nelle scelte degli organizzatori. Con l’ufficialità, resta ancora da capire quali sono le società che scenderanno in campo e da chi verranno rappresentate. Oasport.it Gianni Petrucci sulla NBA Europe: “Servirà un investimento di livello, per il basket globale ne varrà la pena” - È ormai ufficiale la notizia della partenza del progetto della NBA Europe per il 2028. oasport.it

